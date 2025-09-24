В Госдуме предложили доработать материалы для тестирования детей мигрантов

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики рекомендовала профильным министерствам доработать материалы для тестирования детей мигрантов. Об этом журналистам рассказала председатель комиссии Ирина Яровая.

По словам госпожи Яровой, некоторые аспекты тестирования требуют «тонкой индивидуальной донастройки». В частности, необходимо учитывать запросы детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в России существуют образовательные учреждения разного уровня.

«Поэтому контрольно-измерительные материалы, которые разработаны, содержащие устную, письменную часть, содержащие разные форматы оценки, должны учитывать все эти обстоятельства»,— сказала вице-премьер (цитата по ТАСС).

Ирина Яровая также отметила, что правительство заявило о «высокой эффективности» законодательных решений в сфере тестирования. «Мы понимаем, что сегодня эта работа позволила снять множество социальных конфликтов и создать правильные условия для организации образовательного процесса»,— заключила госпожа Яровая.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку). В сентябре Рособрнадзор сообщал, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы. В ведомстве поясняли: за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

Полина Мотызлевская