В Татарстане предложили ввести инфраструктурный сбор для застройщиков жилья по примеру Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. С соответствующей инициативой выступил директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев на заседании комитета Госсовета по жилищной политике.

В Татарстане предложили ввести сбор для застройщиков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам спикера, инвестор при заходе на строительную площадку заключает соглашение с муниципалитетом и добровольно перечисляет в бюджет определенную сумму на развитие инфраструктуры. В Перми такой сбор составляет около 7 тыс. руб. за кв. м, в Москве механизм действует с 2019 года.

«Формируется специальный фонд для таких отчислений, и инвестор их добровольно производит. Практика очень эффективная. Пермские коллеги говорят, что проблем с финансированием социальных объектов в агломерации нет вообще», — отметил господин Григорьев.

По его данным, в Казани уже есть застройщики, включая федеральных девелоперов, готовые вкладывать деньги в инфраструктурные проекты. Однако введение сбора может привести к росту цен на жилье, поскольку застройщики, вероятно, включат дополнительную нагрузку в стоимость квадратного метра.

Анар Зейналов