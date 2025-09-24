Новым председателем городской думы в Пятигорске стала Дарья Самольянец. Об этом сообщили в пресс-службе Думы города.

Ее кандидатуру избрали на первом заседании городской думы нового (седьмого) созыва. На нем присутствовали 30 депутатов из 33.

На должность председателя городской думы был также предложен депутат от партии ЛДПР Владимир Чехурский. Голоса распределились следующим образом: три голоса у господина Чехурского и 27 — у Самольянец.

Мария Хоперская