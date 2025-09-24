В Оренбуржье внесли изменения в закон об обращении с животными без владельцев

В среду, 24 сентября, на заседании Законодательного Собрания Оренбургской области внесли изменения в областной закон об установлении порядка обращения с животными без владельцев. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Запрещено передавать нестерилизованное животное из пункта временного содержания новому владельцу или приюту. Исключением являются породистые животные, которые будут воспроизводить потомство. Также при передаче животного новому владельцу будет проводится его освидетельствование на предмет наличия немотивированной агрессии. Сведения о животном и его владельце передаются в госучреждение ветеринарии по месту содержания животного.

В правительстве Оренбургской области отмечают, что в регионе работают три частных приюта: два в Оренбурге (на 156 мест и на 40 мест) и один в Орске (на 70 мест). Открыты девять пунктов временного содержания безнадзорных животных.

Руфия Кутляева