Песков высказался о следующих переговорах Путина и Трампа

У Владимира Путина на данный момент нет планов вести переговоры с Дональдом Трампом, однако такой разговор может быть организован быстро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока планов таких не было, — сказал господин Песков РБК. — Но он (разговор. — "Ъ") в любой момент может быть организован».

Пресс-секретарь Кремля добавил, что каналы связи между Москвой и Вашингтоном функционируют, и это «коренным образом отличается» от ситуации, складывавшейся при предыдущей администрации США.