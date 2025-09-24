Российская кола от PepsiCo обогнала по продажам импортную Coca-Cola

В первом полугодии бренд Evervess, выпускаемый на российских заводах PepsiCo, впервые по объему продаж обогнал оригинальную Coca-Cola. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

По оценкам аналитиков, во втором полугодии 2024 года доля импортной Coca-Cola составляла 5,9% от общего объема продаж колы в России в литрах, она занимала четвертое место в рейтинге брендов. Кола Evervess тогда была на пятом месте с долей 5,1%. Однако к середине текущего года Evervess поднялась на четвертую позицию с 6,8%, а Coca-Cola опустилась на пятое место с 6,5%.

Лидером рынка остается бренд «Добрый Cola», у него более 33%. За ним следуют российская «Черноголовка» с 20,7% и CoolCola с 11,2%. Эксперты отмечают, что в первом полугодии 2025 года рост продаж Evervess составил рекордные 93,3%, а у Coca-Cola — 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный прирост наблюдался и у «Черноголовки» — около 30,5%. В целом рынок напитков со вкусом колы вырос на 9,6%.