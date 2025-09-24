В Оренбургской области Сергея Балыкина согласовали на должность первого вице-губернатора
Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Балыкина на должность первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области. Соответствующее решение принято на очередном заседании Законодательного Собрания Оренбуржья, сообщает правительство региона. Кандидатуру предложил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сергей Балыкин занимает должность первого заместителя главы региона с 2013 года. С 2019 года он совмещает обязанности с постом министра сельского хозяйства Оренбургской области. До перехода в областное правительство чиновник 13 лет возглавлял Новосергиевский район.
В правительстве Оренбуржья отмечают, что Сергей Балыкин является кандидатом сельскохозяйственных наук и удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» (1999). Он награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.