В Оренбургской области Сергея Балыкина согласовали на должность первого вице-губернатора

Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Балыкина на должность первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области. Соответствующее решение принято на очередном заседании Законодательного Собрания Оренбуржья, сообщает правительство региона. Кандидатуру предложил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сергей Балыкин занимает должность первого заместителя главы региона с 2013 года. С 2019 года он совмещает обязанности с постом министра сельского хозяйства Оренбургской области. До перехода в областное правительство чиновник 13 лет возглавлял Новосергиевский район.

В правительстве Оренбуржья отмечают, что Сергей Балыкин является кандидатом сельскохозяйственных наук и удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» (1999). Он награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

Руфия Кутляева