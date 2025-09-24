98% зданий в Ижевске готовы к началу отопительного сезона

В Ижевске 61 жилой дом и 10 социальных объектов, по данным на 24 сентября, не подготовлены к зиме, сообщили в удмуртском филиале «ЭнергосбыТ Плюс». Минимальные требования к готовности — промывка и опрессовка систем отопления — выполнены на 98% объектов (2662 многоквартирных дома и 461 учреждение).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В списке обслуживающих организаций, не подготовивших объекты, восемь компаний. Выполнение опрессовок от графика находится в диапазоне от 70 до 97%. Управляющие компании должны поставщику тепла и горячей воды 458,9 млн руб.