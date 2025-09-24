Главу Оренбурга выберут минимум из двух кандидатов, заявленных губернатором

Утвержден новый порядок отбора кандидатов на должность главы Оренбурга. Решение приняло Законодательное собрание Оренбуржья в среду, 24 сентября.

По новым правилам кандидатов в мэры Оренбурга могут выдвигать политические партии, Совет муниципальных образований, Общественная палата, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и исполнительные органы региона. Информация о сроках и порядке подачи предложений будет размещена на «Интернет-портале Оренбургской области».

У организаций будет 30 дней на внесение предложений, после чего уполномоченный орган в течение 20 дней подготовит доклад для губернатора, который выберет не менее двух кандидатов на пост главы города и представит их на рассмотрение в горсовете, который примет окончательное решение.

Если депутаты горсовета не поддержат ни одного из предложенных губернатором кандидатов на пост главы города, процедура будет возобновлена.

Георгий Портнов