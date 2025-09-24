Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главу Оренбурга выберут минимум из двух кандидатов, заявленных губернатором

Утвержден новый порядок отбора кандидатов на должность главы Оренбурга. Решение приняло Законодательное собрание Оренбуржья в среду, 24 сентября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По новым правилам кандидатов в мэры Оренбурга могут выдвигать политические партии, Совет муниципальных образований, Общественная палата, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и исполнительные органы региона. Информация о сроках и порядке подачи предложений будет размещена на «Интернет-портале Оренбургской области».

У организаций будет 30 дней на внесение предложений, после чего уполномоченный орган в течение 20 дней подготовит доклад для губернатора, который выберет не менее двух кандидатов на пост главы города и представит их на рассмотрение в горсовете, который примет окончательное решение.

Если депутаты горсовета не поддержат ни одного из предложенных губернатором кандидатов на пост главы города, процедура будет возобновлена.

Георгий Портнов