Председателем гордумы Сарова избран 36-летний Александр Скляров

Председателем гордумы закрытого города Сарова в Нижегородской области избран 36-летний Александр Скляров. Такое решение депутаты единогласно приняли на первом заседании 24 сентября.

Старший научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Скляров избрался в гордуму от «Единой России» по округу №34. В предыдущем созыве его не было. С 2024 года господин Скляров возглавляет Совет молодых ученых и специалистов ядерного центра.

Заместителями председателя стали начальник отдела РФЯЦ Евгений Михеев (на неосвобожденной основе), ветеран СВО Иван Плаксин и зампред гордумы прежнего созыва Андрей Немчинов (оба на освобожденной основе). Все замы также представляют «Единую Россию».

Прежний спикер гордумы — выходец РФЯЦ-ВНИИЭФ Антон Ульянов в выборах в текущий созыв не участвовал.

Галина Шамберина