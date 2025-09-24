В Апастовском районе Татарстана отремонтируют участок дороги за 16,5 млн рублей

В Апастовском районе Татарстана на реконструкцию участка автодороги Уланово — Каратун с 39,9 по 44 километр выделят 16,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы включают устройство земляного полотна и обустройство дорожного покрытия. Заказчиком выступает АО «Татавтодор».

Строительную площадку должны передать подрядчику не позднее 15 мая 2026 года. Планируется, что реконструкция займет от 10 до 20 календарных дней.

Анна Кайдалова