Депутат призвал ярославцев учиться чистоте у владимирцев

Депутат муниципалитета Ярославля Миша Халтян был удивлен чистотой Владимира после Дня города и высказал пожелание о том, чтобы ярославцы следовали примеру соседей. Об этом он сказал в ходе заседания муниципалитета 24 сентября.

Господин Халтян представлял Ярославль на Дне города Владимира, прошедшего 30 августа.

«Праздник прошел очень хорошо, очень весело. Народу было очень много. Я удивился, что люди не оставляли за собой грязь и мусор. Я утром встал, и не было грязи. Вечером тоже: после салютов город был практически чистый. Это меня действительно поразило. И я бы хотел, чтобы Ярославль был таким же каждый год после Дня города»,— сказал депутат.

Алла Чижова