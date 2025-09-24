Вчерашняя речь президента США на Генассамблее ООН не оставила равнодушными мировые СМИ. Обозреватели анализируют критику, которой господин Трамп подверг многие страны и саму ООН, и пытаются понять, к каким последствиям это может привести

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (в центре) выступает в ООН

Фото: Mike Segar / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре) выступает в ООН

Фото: Mike Segar / Reuters

Трамп заявил, что Украина может вернуть себе территории у России, изменив тон своего отношения к войне

Его комментарии относительно границ Украины стали первым случаем с момента вступления в должность, когда он предположил, что страна может вернуть все территории, которые Россия захватила с 2014 года.

Однако госсекретарь США Марко Рубио всего через несколько часов после публикации своего поста занял иную позицию по сравнению с Трампом, заявив, что война «не может закончиться военным путем».

«Ваши страны катятся в ад»: Трамп выразил свое недовольство в ООН

Он обвинил экологов в желании «убить всех коров». Он лично оскорбил мэра Лондона, мусульманина. Он критиковал союзников и врагов по всему миру. Он усомнился в целесообразности существования Организации Объединенных Наций. Президент ясно дал понять, что не желает иметь ничего общего с большей частью полномочий ООН. Он вывел Соединенные Штаты из Совета ООН по правам человека и распорядился пересмотреть роль Америки в этой организации. Администрация Трампа сократила финансирование ООН на $1 млрд и сообщила Конгрессу о своем намерении сократить его еще на $1 млрд, что еще больше усугубило дефицит финансирования Организации Объединенных Наций.

В то же время господин Трамп вовлекал Америку в мирные переговоры по конфликтам по всему миру, включая войну в секторе Газа. Президент также продемонстрировал готовность к быстрой демонстрации силы, например, когда он приказал нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана.

Речь Трампа в ООН ясно показывает: мир больше не может ожидать от США сильного лидерства

Еще до экстраординарной 58-минутной речи Трампа о предполагаемых угрозах из-за открытых границ, шариата, ошибок ООН и «надувательства с изменением климата» сторонники ценностей ООН уже понимали, что у них серьезные проблемы. Теперь же они осознают ту степень, в которой эта мировая сверхдержава, похоже, нацелена на разрушение всего, во что они верят… И речь Трампа сделала еще более острым неизбежный вопрос о том, как мир будет справляться без надежного, заслуживающего доверия американского лидерства.

6 лет назад слушатели Трампа в ООН смеялись, в нынешнем году они сидели молча

Речь Дональда Трампа в ООН стала одной из самых ясных демонстраций его мировоззрения, его идеологии в ее самой чистой форме. Его сторонники воспримут ее как трампизм в чистом виде, а критики — как трампизм с сорванной башней.

Почти час он обрушивался на своих оппонентов и их идеи, расправляясь с ними по одному. Он начал с дома, восхваляя США и себя. Он заявил, что США переживают золотой век, и повторил свое часто оспариваемое утверждение о том, что он лично положил конец семи войнам, а это, по его мнению, заслуживает Нобелевской премии мира… Итак, это был Трамп в чистом виде — защита Америки и национального государства, нападение на многосторонность и глобализм, поток сознания с неоднозначными утверждениями. Шесть лет назад аудитория Трампа в ООН смеялась над его порой необоснованными утверждениями; в нынешнем году они слушали его в основном молча. «Я действительно хорош в этом деле,— сказал он мировым лидерам.— А ваши страны катятся в ад».

56 минут самовосхваления и дифирамбов

Тирады Трампа в ООН хорошо известны. Но на нынешней Генассамблее он превзошел самого себя: он критиковал не только союз наций, но и мигрантов, климатических активистов, ветряные турбины, коров, а также сломанные эскалаторы и телесуфлеры…

«У ООН огромный потенциал,— говорит Трамп.— Но по большей части она даже близко не соответствует этому потенциалу». На бумаге такая критика кажется понятной, почти нормальной. ООН годами пребывает в экзистенциальном и финансовом кризисе. Но часть вины лежит и на США: они блокируют важные решения Совбеза ООН, такие как решения по войне в Газе и Украине, и лишают организацию миллиардов долларов жизненно важных членских взносов.

Но на этом огромном форуме эти слова, сказанные монотонным голосом Трампа, без стыда, застенчивости и лингвистических изысков, звучат как провозглашение гулякой комендантского часа — и оттого они еще более пугают.

Американцы уже знакомы с тирадами и бреднями Трампа, помноженными на его излишнюю самоуверенность. У остального мира они вызывают в лучшем случае смешанные чувства, особенно сейчас, когда Трамп стал могущественнее, чем когда-либо.

На Генеральной ассамблее ООН Дональд Трамп насмехается над миром

Президент США на 55 минут погрузил всю ассамблею на эскалатор, мчащийся на полной скорости в новую реальность, правила которой он переписывает с самого начала своего президентского срока. Кто, кроме Дональда Трампа, может похвастаться с трибуны ООН нападением на суверенную страну? Кто, кроме него, может утверждать, что ООН финансирует нелегальную миграцию? Кто еще, наконец, может напасть на своих исторических союзников, европейцев, на глазах у всего остального мира?

Когда он обещает «ад» европейским странам, он превращается в цербера-хулигана и реваншиста. С телесуфлером или без него, он широко распахнул двери нового мирового порядка. Надо признать, устрашающего.

С трибуны ООН Дональд Трамп высказывается против многосторонней организации

Выступление президента… было адресовано скорее американской аудитории, чем делегациям 193 государств-членов ООН… В пылу своей ультранационалистической речи Дональд Трамп не затронул вопрос реформ ООН. Он просто выразил свое серьезное недовольство этой организацией.

Он съязвил по поводу того, что телесуфлер и лифт не работают, что символизирует неисправность самой организации. В доказательство того, что он никогда ничего не забывает и что его всегда одолевает чувство мести, он напомнил всему собранию, что, будучи нью-йоркским магнатом недвижимости, он предлагал отремонтировать штаб-квартиру ООН в Тертл-Бей. «Это стоило бы $500 млн»,— уточнил он. Но контракт был передан кому-то другому, и «счет составил от $2 млрд до $4 млрд».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик