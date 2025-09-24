В Минеральных водах пройдет международный форум «InRussia»

Международный форум-выставка «InRussia» пройдет 9-10 октября на площадке «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. Ставропольский край представит на нем около 20 своих предприятий. Это третий раз, когда регион становится участником форума, написал глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале.

На стендах ставропольских предприятий покажут продукцию электронной и пищевой отраслей, лифтовое и сельхозоборудование, радиаторы, аэрозольную продукцию и компьютеры местных производителей.

Форум «InRussia» запустили как площадку для обсуждения задач импортозамещения и сотрудничества между бизнесом и государством. В 2024 году его посетили свыше 4 тыс. участников из 40 регионов России и стран СНГ. По данным организаторов, на сессиях подписали контракты и соглашения на несколько миллиардов рублей.

По словам Владимира Владимирова, участие в выставке рассматривается как шанс для края укрепить позиции промышленности и привлечь инвесторов. Он отметил, что предприятия региона уже работают с федеральными заказами и намерены расширять рынки сбыта.

Станислав Маслаков