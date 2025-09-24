В Оренбуржье возбудили дело о гибели одного работника предприятия и травмировании другого

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, 23 сентября в цехе на территории завода по производству неорганических химических веществ в Новотроицке во время производственного процесса упали плиты. В результате один работник получил телесные повреждения несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия. Второй сотрудник с различными травмами доставлен в медицинское учреждение в Орске.

Следователи детально осматривают место происшествия. Назначены судебные экспертизы, выполняются следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Следствие оценит действия должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Руфия Кутляева