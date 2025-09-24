Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Большая Медведица итальянского кино

Умерла Клаудия Кардинале

В городе Немур под Парижем в окружении близких скончалась 87-летняя Клаудия Кардинале, одна из самых ярких звезд второй половины ХХ века, чье имя связано с эпохой расцвета итальянского кино.

Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Клаудия Кардинале

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Клаудия родилась в Тунисе, и хотя ее родители были итальянцами, родным языком девушки стал французский и отчасти арабский. Как и для других звезд того периода, пропуском в мир кинематографа оказалась красота: Кардинале победила на конкурсе, где выбирали самую красивую итальянку Туниса. Она тут же попала на Венецианский фестиваль и заключила контракт с кинокомпанией «Видес», согласно которому обязывалась не полнеть, не стричься и не выходить замуж. Впрочем, вскоре она стала подругой, а потом и женой владельца компании продюсера Франко Кристальди.

Сначала в фильмах актрису, говорившую низким хриплым голосом с сильным французским акцентом, дублировали, но языковая проблема не помешала ей стать итальянской национальной гордостью: она быстро потеснила на этом пьедестале старших по возрасту Джину Лоллобриджиду и Софи Лорен.

В 2011-м газета Los Angeles Times назвала Кардинале одной из 50 самых красивых женщин в мировой киноиндустрии. А в 2017-м фотографию молодой Клаудии, к негодованию феминисток, отфотошопили на плакате Каннского фестиваля, сочтя ее фигуру недостаточно модельной. Попробовал бы кто-то усомниться в достоинствах этой фигуры на пике мировой славы К. К! В качестве секс-символа она в конце 1950-х и в 1960-е соперничала с Б. Б. (Брижит Бардо), а во всем мире была зафиксирована маниакальная болезнь под названием «клаудизм»; особенно сильная вспышка наблюдалась в Японии.

Кардинале снялась более чем в 120 фильмах у лучших режиссеров эпохи. Прежде всего итальянских — Висконти, Феллини, Моничелли, Джерми, Дзурлини, Кавани, Дамиани, Леоне. Но также у француза Абеля Ганса и Клода Лелуша, у немца Вернера Херцога и португальца Мануэла ди Оливейры. Снималась она и в Америке. Ее партнерами были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни и Жак Перрен, Берт Ланкастер и Питер Селлерс, Генри Фонда и Клаус Кински. В 1969 году сыграла рядом с Питером Финчем и Шоном Коннери в советско-итальянской картине «Красная палатка», ставшей последней режиссерской работой Михаила Калатозова. Кадры с ослепительной, хохочущей на снегу Клаудией вошли в иконографию кинематографа. А для меня лично Кардинале осталась «невестой Бубе» из одноименного, совсем не великого фильма Луиджи Коменчини с симпатией к итальянским коммунистам: я посмотрел его в советском прокате в глубокой юности и был до глубины души тронут историей верной любви.

Ключевую роль в судьбе актрисы сыграл великий Лукино Висконти, ставший ее ментором и относившийся к ней с трогательной, почти отцовской любовью.

Сначала он дал ей небольшую роль в «Рокко и его братьях», а потом — большую в «Леопарде». В этом историческом эпосе в образе будущей жены оппортуниста Алена Делона ее героиня Анджелика выглядит роскошной и вульгарной, от нее веет витальной энергией плебса: недаром ведь она внучка батрака по кличке Пепе-дерьмо. Художник Пьеро Този изготовил для нее перламутрового оттенка платье, сшитое из органзы от Dior. Оно было сконструировано так, что во время танца двигалось вместе с актрисой, словно облако, а изнутри его поддерживало 12 слоев тюля. Казавшееся воздушным, оно весило с десяток килограммов. Кардинале в течение всей ночи должна была в нем гримироваться, причесываться, репетировать и играть, ни разу не присев.

Висконти опрокидывает миф Клаудии Кардинале как самой обаятельной и романтичной актрисы итальянского кино: ее чувственность становится тяжелой, почти агрессивной. Для этого было недостаточно густо подведенных бровей и утяжеляющего грима. По словам Кардинале, Висконти научил ее долгому, властному, сияющему взгляду — вместо свойственного ей рассеянного и быстрого. Анджелика хоть и плебейка, но пришла в этот мир править и повелевать: после «Леопарда» Кардинале уже не могла вернуться к ролям наивных провинциалок и преданных невест.

В том же 1963-м, когда вышел «Леопард», актриса воплотила идеал одухотворенной женственности в «Восьми с половиной» Федерико Феллини. В этом году международная пресса посвящает Клаудии Кардинале 29 тыс. статей, она восходит на пик своей славы, становится звездой мирового класса.

Вскоре Висконти вновь приглашает ее и даже пишет на нее сценарий антифашистской драмы «Туманные звезды Большой Медведицы». Главная героиня Сандра приезжает в Вольтерру, тосканский город своего детства, и погружается в омут прошлого. Во время войны ее отец-еврей погиб в концлагере, а мать Сандры стала женой фашиствующего адвоката. В этой атмосфере предательства Сандра и ее брат Джанни, будучи еще детьми, сблизились, противостоя матери с отчимом. И вот они опять встречаются в доме, населенном призраками прошлого. Героиня заряжается энергией античного мифа, она — современная Электра. Образ, созданный Кардинале, настолько доминирует в картине, что в некоторых странах она вышла под названием «Сандра» (а в США даже — «Сандра тысячи удовольствий»: это уже полный идиотизм!). В ее героине чувствовалось родство с этрусскими женщинами, которое подчеркивалось выложенной на голове Клаудии короной из кос — как на погребальных фресках загадочного древнего народа.

Висконти ценил «животный магнетизм» актрисы в диапазоне от кошечки до тигрицы. Говорил, что за ее кажущейся простотой и доступностью скрывается тайна.

Секреты, иногда болезненные, сопровождали актрису и в ее личной жизни. В юности она стала жертвой сексуального насилия, забеременела и тайно родила сына, которого воспитывали родственники. Союз с Франко Кристальди, в том числе деловой, в конце концов мучительно распался. Хотя ее более поздний партнер и отец ее дочери режиссер Паскуале Скуитьери сильно любил ее, их отношения, иногда токсичные, тоже дали трещину. Актриса уехала в Париж, где провела последние годы жизни. В светскую прессу (и даже в снятый по мотивам событий фильм) попал скандальный случай: когда стало известно о гибели принцессы Дианы, помощники президента Жака Ширака не могли найти босса, чтобы сообщить ему эту новость. Глава государства в это время встречался в парижском отеле с Клаудией Кардинале.

Со времен «Леопарда» и «Туманных звезд» прошло шесть десятилетий. Кардинале на закате своих лет никак не была похожа на других пожилых кинозвезд, изо всех сил блюдущих имидж бывших див и красавиц. Ее оружием стал юмор.

Перейдя в определенную возрастную стадию, актриса придумала себе образ смешной, даже чуть нелепой девчонки, перед которой не надо стоять на цыпочках, как перед живой легендой, а можно непринужденно болтать, хохотать, дурачиться, словно со старой приятельницей.

Именно так вели себя гости Одесского кинофестиваля на морской прогулке и на многочисленных застольях. В том идиллическом (как мы теперь понимаем) 2012 году я возглавлял международное жюри, Клаудия была почетной гостьей фестиваля, мы сидели рядом на Потемкинской лестнице, а на экране показывали великий фильм «Восемь с половиной». Теперь и она сама, и ее эпоха ушли в прошлое, которое живо только в несравненных кинокадрах и в лице последней здравствующей героини того времени — Софи Лорен.

Андрей Плахов

Муза Феллини

В 16 лет Клаудия Кардинале победила в конкурсе красоты, получив титул «Самая красивая итальянка Туниса». Призом была поездка на Венецианский кинофестиваль, где девушку заметили кинопродюсеры &lt;br>На фото: на кинофестивале в Венеции, 1967 год

Фото: AP

Фото: Cineriz; Francinex

Фото: kinopoisk.ru

Фото: AP

Фото: kinopoisk.ru

Фото: AP

Фото: kinopoisk.ru

Фото: Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Фото: kinopoisk.ru

1 / 27

  • Газета «Коммерсантъ» №176 от 25.09.2025, стр. 11

