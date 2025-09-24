Виктория Николаева переизбрана председателем гордумы Дзержинска
Гордума Дзержинска Нижегородской области восьмого созыва на первом заседании 24 сентября переизбрала своим председателем Викторию Николаеву. Депутаты выбирали из двух предложенных кандидатур.
Фото: гордума Дзержинска
Госпожа Николаева избралась в гордуму по округу №5 от «Единой России». Ее кандидатуру на пост спикера выдвинули коллеги по партии.
Группа депутатов от КПРФ выдвинула Сергея Елизарова. Представители ЛДПР высказались в поддержку кандидата от «Единой России».
За Викторию Николаеву проголосовали 25 из 29 присутствующих депутатов, против — три, один воздержался. За Сергея Елизарова — девять, против — два.
Дзержинская дума состоит из 36 депутатов, из низ 24 от «Единой России», семь от КПРФ, три от ЛДПР и два от СРЗП.