Виктория Николаева переизбрана председателем гордумы Дзержинска

Гордума Дзержинска Нижегородской области восьмого созыва на первом заседании 24 сентября переизбрала своим председателем Викторию Николаеву. Депутаты выбирали из двух предложенных кандидатур.

Госпожа Николаева избралась в гордуму по округу №5 от «Единой России». Ее кандидатуру на пост спикера выдвинули коллеги по партии.

Группа депутатов от КПРФ выдвинула Сергея Елизарова. Представители ЛДПР высказались в поддержку кандидата от «Единой России».

За Викторию Николаеву проголосовали 25 из 29 присутствующих депутатов, против — три, один воздержался. За Сергея Елизарова — девять, против — два.

Дзержинская дума состоит из 36 депутатов, из низ 24 от «Единой России», семь от КПРФ, три от ЛДПР и два от СРЗП.

Галина Шамберина