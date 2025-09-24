Краевые власти планируют создать улично-дорожную сеть на территории Центрального рынка

Краевое минимущества опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории Центрального рынка в Перми. Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, градостроительная документация будет разработана в отношении земель общей площадью 2,72 га, ограниченных Центральной колхозной площадью, шоссе Космонавтов, улицами Подгорной, Крылова и Пушкина в Ленинском районе города. Подготовкой проектов займется региональный Институт территориального планирования.

Фото: Центральный рынок в Перми, фото - минимущества Прикамья

Инициатором создания указанной граддокументации является краевое минимущества. Разработка проектов планировки и межевания территория необходима для планируемого размещения на территории Центрального рынка улично-дорожной сети общей площадью 27,2 тыс. кв. м.

Центральным рынком управляет ООО «Торговый комплекс „Центральный“», учрежденное Ревазом Шенгелией (он же его гендиректор), основным собственником актива. ТК «Центральный» — крупнейшее по площади торговое предприятие Перми, занимающее порядка 10 га в самом центре города. По сведениям «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 226,1 млн руб. (на 2,9% больше, чем в 2023-м), прибыль — 99,8 млн руб. (рост на 107,3% год к году). За последнее время к господину Шенгелии и ООО ТК «Центральный» было подано несколько исков, касающихся использования земли в районе рынка. Некоторые из них удовлетворены.