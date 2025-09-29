Магия Тосканы

Ароматический диффузор для дома Rosso Nobile — главный бестселлер бренда Dr. Vranjes Firenze. Его ольфакторная композиция сродни насыщенному аромату красного вина с холмов Кьянти с едва ощутимыми аккордами цветов апельсина, клубники, лесных ягод, переплетающимися с дымными и теплыми нотами дуба и березовой древесины. Стеклянный флакон диффузора изготовлен во Флоренции и формой напоминает купол собора Санта Мария дель Фьоре.

Модный квартал

В Санкт-Петербурге появится новый маршрут «Модный квартал», который объединит магазины, музеи, гастрономические и креативные пространства. Его центральной осью станет Большой проспект Петроградской стороны.

Одна из ключевых точек маршрута — Дом Мод на Каменноостровском проспекте, 37, где в советское время одевались известные актеры, музыканты и политики, а теперь расположились коллекции российских дизайнеров. Гурманам на Петроградской стороне будут интересны фудхолл Balagan (Малый проспект П. С., 54–56), объединяющий более 30 гастронаправлений со всего мира, ресторан «Сад» (Большая Зеленина улица, 23а) с едой на каждый день и авторская французская кухня во FrantsuzaBistrot (набережная Адмирала Лазарева, 22).

В маршрут входят и несколько исторических зданий. Среди них дом с башнями, он же доходный дом Розенштейна, в котором сейчас находится театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова с музеем и комнатой артиста, особняк на улице Профессора Попова, 10 — памятник деревянной архитектуры и Музей петербургского авангарда с картинами, скульптурами и графикой. Есть на маршруте и объекты новой туристской географии: культурный центр на территории Левашовского хлебозавода и многофункциональный кластер на Ленполиграфмаше с шоурумами дизайнеров, галереями, офисами креативных компаний, кафе и ресторанами. Все объекты и мероприятия включены в цифровой гид на городском туристском портале Visit-Petersburg.ru.

Управление возрастом

Longevity-курорт «Первая Линия. Health Care Resort», расположенный на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге, разработал программу по управлению возрастом. Начинается программа Longevity со сбора данных об организме с помощью диагностики, включающей оценку биологического и сосудистого возраста, определение длины теломер, исследование микробиоты кишечника и лабораторный чек-ап для определения уровня гормонов, онкомаркеров и витаминов. По результатам диагностики врачи назначают процедуры для активации клеточного обновления и улучшения метаболизма. Среди них интервально-гипоксические тренировки, курс экспрессии генов Longevity boost, терапия красным светом, криотерапия, ледяная ванна и фотосканирование кожи лица. Для мультисенсорного воздействия применяются дренажное обертывание с Пелоидом Геранды (лечебной грязью из Бретани), атомарное водородное омоложение, тренировка ватсу и скандинавская ходьба. Отдельное внимание в программе уделено питанию с акцентом на клеточное очищение, интервальное голодание и сниженный калораж. Закрепляют эффект физические практики. Продолжительность программы — пять-десять дней.

Выходные в горах

Местом рекламной съемки осенне-зимней коллекции итальянского бренда Principe di Bologna стало альпийское шале в деревне, расположенной в горном массиве Монте-Роза на севере Италии. Одежда, обувь и аксессуары из премиальных материалов представлены в образах в стиле apres-ski. Для элегантных комплектов предложены глянцевые бордовые тоуты и лакированные туфли «Мэри Джейн» с квадратным носом в духе 1960-х годов, сапоги на скошенном каблуке, изготовленные из гладкой или имитирующей змеиный узор кожи, леопардовые сумки, казаки с коровьим принтом и балетки-свиферы с длинным коричневым или черным ворсом пони. А для зимних прогулок — трикотажные костюмы в сочетании с теплыми пуховиками или нюдовыми дубленками из натуральной овчины, мягкими шарфами и шапками, утепленными овчиной ботинками или черными гриндерсами на высокой подошве. Для мужчин бренд приготовил замшевые ботинки, спортивные сникеры и хайкеры, а также кожаные броги шоколадного оттенка, хит миланских показов. Все изделия можно приобрести в бутике Principe di Bologna в ГУМе, а также в бутиках и на сайте сети No One.

Удобные и элегантные

Коллекция Pollini осень-зима 2025 отдает должное стилистике ретро. Классическая, но носящая черты современной моды обувь элегантна, универсальна и функциональна. В линии Pollini Archive представлена новая версия классических сапог Cavaliere, имитирующих сапоги для верховой езды, в том числе из мягкой лакированной кожи с крупным крокодиловым принтом, на массивной подошве и с ремешком.

Устойчивые и женственные каблуки новой формы отлично смотрятся в элегантных сапогах из мягкой кожи наппа и туфлях-лодочках d’Orsay с ремешком на щиколотке и металлическим носком. Есть и привычные ботинки на шнуровке, челси, лоферы, балетки с ремешком. Сумки из новой коллекции напоминают те, что были модны в 1970-е годы: они на длинном ремешке, с металлической пряжкой, из полированной телячьей или зернистой кожи.

В мужской линии представлены как формальные, так и повседневные модели. Ключевая деталь сезона — рифленая подошва с кожаным рантом на оксфордах и ботильонах. Есть и сумки-уикендеры из телячьей кожи с эффектом поношенности.

Точная посадка

В коллекции осень-зима 2025/26 Boggi Milano гармонично сочетаются традиции портновского искусства и технологические инновации, универсальность, элегантность и комфорт. Крой и материалы пальто и костюмов обеспечивают удобную посадку и создают идеальную основу стиля. Базовая ткань коллекции — гребенная фланель от итальянской мануфактуры Vitale Barberis Canonico, основанной в 1663 году. Ее мягкость и нейтральные оттенки обеспечивают универсальность таким моделям, как куртка-рубашка Link с воротником-стойкой. Среди других предметов коллекции шерстяное двубортное пальто на подкладке из искусственного шелка с тиснеными пуговицами, костюм с диагональным рисунком, однобортный пиджак с карманами на клапанах и брюки с металлическими боковыми регуляторами пояса.

В духе 1980-х

Бренд 2Mood запускает линию Premium. Тема дебютной капсулы — ностальгия по стилю 1980-х. Основной упор сделан на винтажном крое с акцентной формой плеч и линией талии, а также на качественных материалах темных оттенков: винном, шоколадном, янтарном и сером. Разбавляет палитру красный. Большую часть капсулы составляет верхняя одежда: куртки из кожи и замши, пальто из длинноворсовой шерсти и кашемира, дубленка из итальянской кожи и другие модели. Представлены в линии и сет из юбки и жакета, брючный костюм из тенселя и платья из атласа. Свитеры и водолазки из шерсти мериноса сочетаются с кожаными лакированными юбками с тиснением под крокодила. Для создания повседневного образа подойдут кашемировые поло, базовые рубашки и футболки. Завершат образ аксессуары: повязка на голову, варежки из экомеха, кожаные перчатки.

Путешествие как искусство

Крупнейший круизный оператор «Водоходъ» предлагает провести отпуск или осенние выходные в речном круизе. В отдых будет включено комфортное проживание, трехразовое питание, развлекательная программа на борту и экскурсии на берегу. В этом году компания предлагает новую концепцию отдыха с особой атмосферой на борту. На теплоходах всех классов гостей ждут тематические мероприятия, красочный декор и осеннее меню в гастрономической концепции «Родные берега». В программе круизов — камерные концерты при свечах, поэтические вечера и творческие мастер-классы. Осеннее настроение поддержат букеты из сухоцветов в зонах отдыха, тематические фотозоны, виды на речные берега в красно-золотых тонах, теплый плед и ароматный чай.

Отражение личности

Характерные черты новой коллекции бренда Persve — баланс между строгостью и непринужденностью, сочетание лаконичного кроя и сложных деталей. Креативные директора и основатели бренда Persve София Константинова и Светлана Санникова считают, что одежда должна раскрывать внутренний потенциал женщины, не должна сковывать, не должна обязывать. Асимметрия в образах Persve напоминает, что «несовершенство» отражает индивидуальность и становится частью личного стиля.