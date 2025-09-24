«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какой объем литийионных модулей планируют выпускать на заводе «Рэнера».

Сегодня батарея может быть размером меньше спичечной головки. Микромодуль позволяет питать крошечный сенсор или имплантат в теле. Такие литийионные элементы сделали портативную электронику мобильной и задали новые стандарты. Но те же технологии масштабируются до гигантских батарейных парков, которые позволяют управлять сетями и автономно работать промплощадкам.

Первая в России гигафабрика начнет свою работу в Калининградской области на базе завода «Рэнера» по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии». Там будут выпускать литийионные модули и готовые системы хранения энергии различной мощности. Выпускаемой продукции будет достаточно, чтобы за год оснастить батареями 50 тыс. электрокаров. Следующий этап развития — «постлитиевые» аккумуляторы, например, натрийионные. Они дешевле и проще в производстве, но при этом конкурентны. Но это неполноценная замена: литийион хорош там, где важен вес и плотность энергии, натрийион — там, где критичны цена и доступность сырья.

Для бизнеса это возможность: поставщики ячеек, сборщики модулей, производители систем охлаждения, интеграторы микросетей и центры утилизации — все эти ниши оживают.