Опасные масло и молоко обнаружили в Нижегородской области в сентябре

Сотрудники химико-токсикологического отдела нижегородской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») обнаружили в образцах масла и молока несоответствия по жирнокислотному составу. Исследования проводились с 10 по 22 сентября, рассказали в учреждении. О результатах лаборатория сообщила в региональное управление Россельхознадзора.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Молочная продукция с плохим жирнокислотным составом содержит мало полезных жирных кислот и много насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина, отметили во ВНИИЗЖ. По словам специалистов, такие продукты нарушают метаболизм и повышают риск ожирения и развития диабета второго типа.

Елена Ковалева