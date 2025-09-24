Более 300 работодателей в Башкирии оштрафовали за трудоустройство нелегалов

В Башкирии за восемь месяцев этого года более 300 работодателей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудовых отношений, сообщила заместитель руководителя республиканской Гострудинспекции Оксана Ванскова. Больше всего организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих труд нелегалов, выявили в Уфе (120), Октябрьском (18) и Благовещенске (11).

По словам госпожи Вансковой, особенно остро стоит вопрос с нелегальной занятостью в сфере охранных услуг: 30% от общего числа работодателей, привлеченных к ответственности за неоформление трудовых договоров — представители частных охранных предприятий (ЧОП). Они работают либо без договоров с охранниками, либо заключают с ними соглашения гражданско-правового характера.

Гострудинспекция также рассматривает вопросы надлежащего оформления трудовых отношений при проведении расследований несчастных случаев. В этом году по искам надзорного ведомства в судебном порядке легализовано десять пострадавших на производстве работников, четверо из них — после гибели. Еще семь исков сейчас находятся в производстве судов. «Установление трудовых отношений позволяет пострадавшим либо их родственникам получить положенные гарантии и компенсации»,— подчеркнула Оксана Ванскова.

Майя Иванова