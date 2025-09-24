Совфед назначил двух новых аудиторов Счетной палаты

Совет федерации (СФ) на пленарном заседании назначил Елену Бойцову аудитором Счетной палаты (СП). Госпожа Бойцова до этого занимала пост замруководителя аппарата ведомства. Также Совфед переназначил аудитором Андрея Батуркина.

По закону СФ и Госдума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать должность аудитора СП более двух сроков подряд.

Кандидатуры Елены Бойцовой и Андрея Батуркина в конце июля предложил бюджетный комитет Совфеда. Зампред СФ Николай Журавлев говорил, что сенаторам «хорошо знакомы профессиональные качества кандидатов», приводит его слова ТАСС.