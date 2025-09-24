На водителя грузовика завели дело после смерти автомобилиста на трассе «Иртыш»

Следственные органы УМВД России по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего водителя грузовика о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть другого автомобилиста (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла утром 23 сентября. Водитель грузовика Sitrak двигался по трассе «Иртыш» в сторону Челябинска. На территории Щучанского округа он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lexus под управлением 40-летнего водителя. Транспортные средства съехали с дороги. Владелец легкового автомобиля погиб на месте.

Виталина Ярховска