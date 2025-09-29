Новый русский сезон

Лето закончилось, пришло время строить и претворять в жизнь новые планы. В эксклюзивном интервью мы расспросили героев нашей обложки артистов Большого театра Дениса Родькина и Элеонору Севенард о поворотах карьеры и проектах, которые открыли для них новые горизонты, в том числе о спектакле «Дягилев». Пара запечатлена в обновленных интерьерах отеля «Метрополь», где 120 лет назад великий импресарио договорился с партнерами о старте «Русских сезонов», принесших мировую славу отечественной культуре. Другие интересные спектакли, фестивали и выставки России этой осени представлены в отдельном материале.

Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Также в этом номере читайте о том, как подготовиться к осенне-зимнему модному сезону: что надеть, как выбрать пальто и где найти подходящие к нему обувь и перчатки. Любителей украшений заинтересует рассказ о самых редких российских бриллиантах и о пути драгоценных камней от шахты до витрин бутиков. Пусть этот номер, как всегда посвященный стилю во всех его проявлениях, от сцены до повседневной жизни, станет для вас проводником в новый сезон и побудит к собственным открытиям.