В Самарской области замедлился рост цен на продукцию промышленных предприятий

В Самарской области производители промышленной продукции в мае, июне и июле снижали цены, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России со ссылкой на доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В целом за январь-июль этого года прирост цен производителей промышленной продукции замедлился до 4,8% в годовом выражении. Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года производители повысили цены на 23,5%.

Предприятия в меньшем объеме стали переносить издержки в отпускные цены. Так, 44% компаний, участвующих в мониторинге предприятий Центробанка по всей стране, в январе-июле 2025 года не перенесли возросшие издержки в отпускные цены, а 30% опрошенных сделали это частично.

«Отказ от переноса издержек в цены произошел из-за постепенного замедления внутреннего спроса на продукцию. Кроме спроса на такое решение бизнеса повлияли высокая конкуренция на отдельных товарных рынках, действующие контрактные обязательства, ограничения повышения цен со стороны торговых сетей и региональных органов власти»,— говорится в сообщении ЦБ РФ.

В Самарской области также снизились ценовые ожидания бизнеса в регионе. По результатам опроса, проведенного в августе, в обрабатывающей промышленности повышать отпускные цены планирует каждый четвертый производитель, что ниже средних значений двух предыдущих годов.

«Охлаждая избыточный спрос при помощи высокой ключевой ставки, Банк России разрывает порочный круг непрерывного роста цен, в том числе и на сырье, комплектующие, оборудование, труд. В итоге цены растут медленнее, некоторые товары сейчас даже дешевеют. Ведь при сдержанном спросе продавцы уже не могут полностью перекладывать рост своих издержек в цены»,— объясняет заместитель управляющего отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.

Сабрина Самедова