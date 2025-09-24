Закон об эвтаназии безнадзорных собак приняли в Забайкалье

Депутаты Заксобрания Забайкалья на очередной сессии 24 сентября в окончательном чтении приняли законопроект «Об ответственном обращении с животными без владельцев». Он предусматривает возможность эвтаназии безнадзорных животных. Как сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на председателя комитета по аграрной политике Михаила Якимова, такая мера будет приниматься при объявлении режима «экстраординарной ситуации» как в регионе в целом, так и в отдельных муниципалитетах.

«Вопрос важный, мы долго к этому шли. Режим экстраординарной ситуации будет вынужденной мерой, принимаемой на определенный временной период при четко прописанных в законе критериях. Это количество собак на той или иной территории, статистика по нападениям на человека, а также наличие в популяции очагов различных заболеваний»,— говорится в сообщении.

Уточняется также, что умерщвление животных будет проводиться только в пунктах временного содержания и «исключительно гуманными методами». Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Кроме того, депутаты приняли закон о штрафах за отсутствие обязательной регистрации домашних собак, которая вступает в силу с 1 октября. После этого владельцам дадут пять месяцев на регистрацию за свой счет. Владельцы собак, не поставившие их на учет в Госветслужбе, после 1 марта 2026 года будут вынуждены платить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск