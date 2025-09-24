«Локомотив» отправил Лихачева в аренду

Форвард Ярослав Лихачев переподписал контракт с ярославским ХК «Локомотив» и отправился в «Амур» на правах аренды. Об этом в своем Telegram-канале сообщило спортивное агентство Winners Hockey.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Контракт с ярославским клубом рассчитан до конца сезона 2026/2027, в хабаровском ХК Ярослав Лихачев пробудет до конца текущего чемпионата.

«Такое решение принято тренерским штабом ярославцев: в этом сезоне форвард провел всего 2 матча за "Локомотив" без очков, получая ограниченное игровое время»,— говорится в сообщении агентства.

За «Амур» Ярослав Лихачев выступал в регулярном чемпионате 2022/2023 также на правах аренды. Прошлый сезон нападающий начал в составе «Локомотива», но позже был отправлен в аренду в «Куньлунь».

Алла Чижова