Заслуживает ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира?

Лишь каждый четвертый американец считает, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой опрос компании Ipsos. По данным исследователей, также две трети респондентов не одобряют нынешнюю политику Белого дома по урегулированию конфликтов на Украине и в секторе Газа. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, именно в перемирии между Израилем и Палестиной кроется ключ к тому, чтобы Трамп получил эту награду. Без остановки боевых действий в Газе он никак не может претендовать на Нобелевскую премию мира, рассказал журналистам Маркон. 23 сентября президент США заявил на заседании ассамблеи ООН, что он собственноручно завершил семь затяжных войн с начала своего второго президентского срока. Однако СМИ увидели в его словах преднамеренную подмену понятий. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дональд Трамп давно добивается Нобелевской премии мира, но в последние месяцы его усилия значительно активизировались. Уже 10 октября комитет в Осло объявит имя лауреата. Президент США заручился поддержкой многих мировых лидеров, включая премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Но собеседники The Washington Post сомневаются в успехе главы Белого дома. По крайней мере, три из пяти членов комиссии, которая отвечает за награждение, неоднократно критиковали Дональда Трампа. Кроме того, бомбардировки Ирана и поддержка авторитарных режимов противоречат мирным принципам Альфреда Нобеля, подытоживает издание.

Президент США явно преувеличивает свои достижения, говорят собеседники телеканала Sky News. Например, Азербайджан и Армения пришли к прекращению огня еще при Джо Байдене, а пограничные перестрелки в Индостане и Юго-Восточной Азии вряд ли можно отнести к серьезным конфликтам.

Трамп часто жаловался на то, что мирные соглашения, которые были достигнуты при его участии, не получают должного признания. Для нынешнего главы Белого дома получение Нобелевской премии — важный имиджевый момент. Прежде среди президентов США лауреатами награды становились Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Барак Обама. Однако Трамп сейчас активно идет к тому, чтобы за восемь месяцев этого года нанести больше авиаударов, чем Байден за свой четырехлетний срок. Более того, если Белый дом недавно переименовал Пентагон в Министерство войны. И о какой Нобелевской премии мира тогда можно говорить, задается вопросом журнал Foreign Policy.

Трамп выступал на Генассамблее дольше, чем любой из президентов США. При этом должностные лица ООН признали его критику мирных инициатив организации, подчеркивает издание The Hill. Его собеседники считают, что громкие заявления главы Белого дома — еще одна попытка установить новый миропорядок, которая, по крайней мере, не останется незамеченной.

