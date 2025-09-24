Авиакомпанию оштрафовали за продажу билетов без свободных мест из Челнов в Сочи

Перевозчика оштрафовали за продажу билетов по маршруту из Набережных Челнов в Сочи, превышающих число мест в самолете (овербукинг). Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В августе 2025 года одному человеку, купившему билет по маршруту Набережные Челны — Сочи, не хватило места на самолет. Авиакомпания не смогла предоставить услугу в установленный срок. Покупателя отправили другим авиарейсом.

Прокуратура внесла руководителю авиакомпании представление. Перевозчик был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Компании назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

