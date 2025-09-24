Объекты казанского подрядчика на космодроме «Восточный» останутся без электричества

Подачу электричества на объекты строительства ПСО «Казань» на космодроме «Восточный» отключат 30 сентября из-за долга в 48 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной энергетической компании.

Договор энергоснабжения строительной площадки стартового комплекса «Ангара» был заключен между ДЭК и ПСО «Казань» еще в 2020 году.

ДЭК сообщает, что многократно направляла предупреждения, но оплаты так и не поступили. Взыскание долга уже ведется через суд. При этом энергетическая компания продолжает нести затраты на электроснабжение этих объектов.

В прошлом году арбитражный суд Москвы уже отказывал дирекции космодрома в иске о взыскании с ПСО «Казань» 3,5 млрд руб. неустойки за просрочку работ по строительству стартового комплекса «Ангара». Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Влас Северин