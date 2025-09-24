Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объекты казанского подрядчика на космодроме «Восточный» останутся без электричества

Подачу электричества на объекты строительства ПСО «Казань» на космодроме «Восточный» отключат 30 сентября из-за долга в 48 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной энергетической компании.

Договор энергоснабжения строительной площадки стартового комплекса «Ангара» был заключен между ДЭК и ПСО «Казань» еще в 2020 году.

ДЭК сообщает, что многократно направляла предупреждения, но оплаты так и не поступили. Взыскание долга уже ведется через суд. При этом энергетическая компания продолжает нести затраты на электроснабжение этих объектов.

В прошлом году арбитражный суд Москвы уже отказывал дирекции космодрома в иске о взыскании с ПСО «Казань» 3,5 млрд руб. неустойки за просрочку работ по строительству стартового комплекса «Ангара». Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Влас Северин