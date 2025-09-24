Жители Ярославля получат не более 150 тысяч из бюджета на установку шлагбаума

Жители Ярославля смогут получить максимум 150 тыс. руб. в качестве компенсации затрат на установку шлагбаума, который ограничит доступ неконтролируемого транспортного потока во дворовые территории МКД. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по бюджету муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

24 сентября депутаты рассматривали направление на эти цели 3 млн руб. за счет резервного фонда. Сумма рассчитана на период до конца 2025 года. Как подчеркнули на комиссии, речь идет не о финансировании установки шлагбаумов, а именно о возмещении части затрат. Выделение субсидии будет носить заявительный характер. За один объект мэрия готова будет компенсировать максимум 150 тыс. руб.

«Это связано с платными парковками, чтобы защитить жителей домов, чьи дворы примыкают к территории платных парковок и прилегающие зоны к территории платных парковок. В основном зона платных парковок у нас будет заканчиваться примерно по улице Республиканской. Соответственно, дворы в такой некой буферной зоне к Республиканской войдут в порядок субсидий. То есть не для всей территории города, а только там, где сейчас возникнут сложности у жителей многоквартирных домов»,— пояснил заместитель мэра Николай Степанов на заседании.

Порядок предоставления субсидий вскоре будет разработан, пока этого не произошло.

Алла Чижова