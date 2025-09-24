Жители Ярославля получат не более 150 тысяч из бюджета на установку шлагбаума
Жители Ярославля смогут получить максимум 150 тыс. руб. в качестве компенсации затрат на установку шлагбаума, который ограничит доступ неконтролируемого транспортного потока во дворовые территории МКД. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по бюджету муниципалитета.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
24 сентября депутаты рассматривали направление на эти цели 3 млн руб. за счет резервного фонда. Сумма рассчитана на период до конца 2025 года. Как подчеркнули на комиссии, речь идет не о финансировании установки шлагбаумов, а именно о возмещении части затрат. Выделение субсидии будет носить заявительный характер. За один объект мэрия готова будет компенсировать максимум 150 тыс. руб.
«Это связано с платными парковками, чтобы защитить жителей домов, чьи дворы примыкают к территории платных парковок и прилегающие зоны к территории платных парковок. В основном зона платных парковок у нас будет заканчиваться примерно по улице Республиканской. Соответственно, дворы в такой некой буферной зоне к Республиканской войдут в порядок субсидий. То есть не для всей территории города, а только там, где сейчас возникнут сложности у жителей многоквартирных домов»,— пояснил заместитель мэра Николай Степанов на заседании.
Порядок предоставления субсидий вскоре будет разработан, пока этого не произошло.