В Миассе 1 октября начнется отопительный сезон

Еще один город Челябинской области определился с датой начала отопительного сезона. С 1 октября он стартует в Миассе. Соответствующее постановление подписал глава округа Юрий Ефименко, сообщает пресс-служба городской администрации

Уже на этой неделе учреждения социальной сферы могут подавать заявки на подключение отопления. В зданиях с независимой от горячего водоснабжения системой батареи включат раньше срока.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», отопительный сезон уже начался в Озерске, Копейске, Верхнем Уфалее, Снежинске, Чебаркуле, Кыштыме, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Кусинском и Ашинском районах, Саткинском округе. С 30 сентября тепло начнут подавать в Верхнеуральском районе, а с 1 октября — в Южноуральске.