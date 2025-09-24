Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава «Роскосмоса»: Москва и Минск обсуждают отправку второй белоруски в космос

Москва и Минск обсуждают возможность отправки на МКС второй женщины из Белоруссии — Анастасии Ленковой. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ряд моментов необходимо решить,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).— Если они решатся, будет вторая женщина-космонавт (в Белоруссии.— “Ъ”)». Дмитрий Баканов подчеркнул, что этот проект очень важен для Союзного государства. Он также допустил расширение сотрудничества двух стран в области спутникостроения.

Первой женщиной-космонавтом из Белоруссии стала Марина Василевская. Она отправилась на МКС 25 марта с российским космонавтом Олегом Новицким. На корабле «Cоюз МС-24» также присутствовала американка Лорал О'Хара. 6 апреля они вернулись на Землю. Анастасия Ленкова была выбрана в качестве дублера Марины Василевской, но в экипаж не вошла.

Новости компаний Все