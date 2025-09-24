В Россию из Китая пытались ввезти БПЛА самолетного типа под видом игрушек

В Приморье таможенники обнаружили в фурах из Китая около 2,7 тыс. квадрокоптеров и два БПЛА самолетного типа, а также запчасти. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Технику пытались ввезти в двух грузовиках, их остановили в пункте пропуска «Пограничный». В ФТС отметили, что коробки с дронами были спрятаны среди других товаров — груз был задекларирован как игрушки, получателем была указана российская компания. Некоторые БПЛА были оснащены камерами, тепловизорами и устройствами для сброса грузов.

Груз изъяли и направили на экспертизу. ФТС завела административное дело по факту недекларирования товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). В ФТС отметили, что если суд примет решение о конфискации арестованной техники, ее передадут в Минобороны для использования на СВО.