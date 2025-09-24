В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершен остановочный ремонт

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершился остановочный ремонт. Модернизация производства проходила одновременно практически во всех основных цехах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Большой объем работы связан с отключением подачи природного газа на магистральном газопроводе «Чусовой — Березники — Соликамск». Приостановка снабжения голубым топливом производства происходит третий год подряд.

За время остановочного ремонта на предприятии проведено порядка 6 000 различных работ. В процессе были заняты все ремонтные подразделения «Азота», персонал основных цехов и сотрудников других филиалов «Уралхима». Кроме того, к работам было привлечено более 800 человек из подрядных организаций.

Отремонтировано динамическое и емкостное оборудование, запорная и регулирующая арматура. Проведена чистка теплообменного оборудования, заменены участки межцеховых и межагрегатных коммуникаций. Кроме того, на агрегатах производства аммиака заменены котлы-утилизаторы, катализаторы вторичного риформинга и среднетемпературной конверсии оксида углерода. Выполнение этих работ позволит обеспечить бесперебойное функционирование подразделений на последующие периоды, обеспечив цеха — потребители продукции производства аммиака сырьем для работы.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Задачи на время остановочного ремонта из года в год неизменны — провести работы согласно графику и запустить технологическую цепочку производства продукции предприятия в намеченный срок. Поставленные цели достигнуты: остановочный ремонт успешно завершен, выпуск продукции возобновился. «Азот» работает в штатном режиме.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники