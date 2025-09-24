В результате атаки беспилотников на ГНС пострадавших нет

В результате сегодняшней атаки беспилотных летательных аппаратов на «Газпром нефтехим Салават» пострадавших и жертв нет, сообщил в Telegram-канале глава администрации Салавата Марат Загидуллин.

Степень повреждений выясняется, принимаются необходимые меры для ликвидации возгорания, отметил он.

Глава администрации заверил, что угрозы для жителей города нет, а показатели экологической безопасности в городе «находятся в пределах нормы». Он попросил жителей «сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

Майя Иванова