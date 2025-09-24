Небо над Самарской областью и Оренбуржьем открыто

Аэропорты Самары и Оренбурга возобновили работу утром в среду, 24 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Оренбург»,— говорится в сообщении.

Аэровокзалы временно не принимали и не отправляли самолеты утром в среду из-за угрозы атаки БПЛА. В Оренбуржье был объявлен план «Ковер». В настоящее время в местном аэропорту задержан вылет двух рейсов в Москву и одного в Казань.