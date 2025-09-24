Манифест односторонности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп фактически снял с США ответственность за будущее международной системы

Едва ли можно найти более наглядное подтверждение стремительности происходящих в мире перемен, чем сопоставление выступлений Джо Байдена и Дональда Трампа, сделанных на 79-й и 80-й Генеральных ассамблеях ООН. Эти два выступления разделяет всего один год, но можно заключить, что господа Байден и Трамп представляли две совершенно разные страны.

Контраст выглядит просто разительным, если учесть, что международная повестка этого года не слишком отличается от повестки года предыдущего.

Помимо Украины продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Как и год назад, остро стоят проблемы трансграничных миграций и климатического перехода.

Многие ведущие экономики балансируют на грани рецессии.

Сохраняется стратегическая неопределенность и политическая напряженность в американо-китайских отношениях.

Однако там, где 46-й президент США предпочитал говорить об успехах и достижениях, его преемник, напротив, сделал акцент на проблемах и угрозах. Если Джо Байден отмечал исторические успехи ООН в укреплении международного мира, то Дональд Трамп заявил, что ООН лишь путается под ногами и сама является в большей степени источником мировых проблем, чем инструментом их решения. Если Джо Байден подчеркивал приверженность США Парижским соглашениям по климату, то Дональд Трамп объявил климатическую повестку «величайшим мошенничеством в мире».

Если Джо Байден с гордостью говорил об укреплении трансатлантической солидарности, то Дональд Трамп прямо заявил, что ему стыдно за европейских лидеров, продолжающих покупать российские углеводороды, одновременно требуя от США ужесточения антироссийских санкций.

Но главное, пожалуй, даже не в этом.

Господин Трамп не просто признал обострение проблем безопасности в мире, не только отметил рост глубоких разногласий в западном лагере, но фактически снял с США ответственность за будущее международной системы. Он рассуждал о важности защиты границ и национального суверенитета, о безусловном приоритете интересов американских граждан во внешней политике США и о своей готовности к жестким односторонним действиям, если такие действия от Вашингтона потребуются.

«Каждый за себя» — это тот принцип, которым отныне будут руководствоваться США в борьбе с незаконной миграцией, с трансграничными потоками наркотиков, с противодействием международному терроризму, с внешнеторговыми дефицитами и со многими другими проблемами, вырисовывающимися на грозовом геополитическом горизонте. Именно этот принцип должны взять на вооружение и все остальные страны, если они не хотят и дальше «катиться в ад», как это происходит с Европой.

Вполне возможно, что Дональд Трамп действительно верит во все то, что он провозгласил с трибуны ООН. Но может ли устойчивый миропорядок сложиться стихийно как совокупность односторонних действий множества эгоистических игроков мировой политики и экономики? И можно ли сделать Америку — или любую другую страну — снова великой, если многосторонние международные механизмы будут приходить в упадок, международная система будет разрушаться, а мир за пределами национальных границ будет погружаться в хаос? Для положительных ответов на эти вопросы в зале заседаний штаб-квартиры ООН убедительных аргументов предъявлено не было.