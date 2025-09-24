Силовики проводят обыски в ульяновском минздраве

Как стало известно «Ъ-Волга», в среду с утра силовики проводят обыски в ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Источник, близкий к СУ СКР, подтвердил «Ъ-Волга» эту информацию. Всего, по данным другого источника, задержаны около 10 человек из числа сотрудников МИАЦ. С какими конкретно действиями чиновников связаны оперативно-разыскные мероприятия, собеседник не сообщил, подтвердив лишь, что у следственных органов имеются вопросы к одному из высокопоставленных чиновников учреждения. В то же время источник подтвердил, что возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки (п. «а», «б» и «в» ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

МИАЦ Ульяновской области входит в структуру регионального минздрава. Основные направления деятельности — информационная поддержка принятия управленческих решений регионального минздрава, разработка, внедрение и сопровождение автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и передачи информации, разработка концепций и программ информатизации регионального здравоохранения, организация закупок компьютерного и сетевого оборудования, программного обеспечения, работ по обслуживанию средств вычислительной техники и т.д.

МИАЦ является заказчиком во многих госконтрактах по направлениям своей деятельности, только с января 2024 года центр был заказчиком в более 30 госконтрактах на суммы от одного до 15 млн руб., в том числе по контракту на разработку стратегии развития здравоохранения Ульяновской области, где исполнителем контракта на сумму 14,950 млн руб. стало ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ, по выводам и реализации которой у экспертов и общественности было много вопросов.

Андрей Васильев, Ульяновск