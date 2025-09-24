Треть сентябрьской нормы осадков выпала в Перми за ночь

В Перми ночью на 24 сентября выпало 23 мм осадков, что составляет 35% от сентябрьской нормы. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кроме того, сильные дожди отмечены в Висиме в Свердловской области (20 мм) и в Дебесах в Удмуртии (21 мм), а также в Оханске и в Нижнем Тагиле (по 14 мм). При этом усиление ветра при грозе до 17 м/с зафиксировано только в Дебесах и в Большом Савино.

На территории большей части Пермского края, тем не менее, осадков не было, поскольку фронтальная волна прошла только над центральными районами края.

Сегодня, 24 сентября, погоду в южной части края определяет тот же малоподвижный фронт, дожди также ожидаются южнее Перми. Северные и центральные районы края находятся в умеренно прохладной воздушной массе. Днем температура воздуха поднимется до +11…+13°. На севере края ожидаются прояснения, а на юге — облачность.

—