ПСБ: в Удмуртии в три раза выросло число предприятий в сфере ГОЗ

В рамках международного форума «Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов» состоялся круглый стол «Лаборатория гражданского производства», посвященный увеличению доли гражданской продукции на предприятиях, занятых в гособоронзаказе (ГОЗ). Приглашенным модератором площадки выступил Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии. В дискуссии приняли участие министр экономики региона Анна Слугина, представители крупнейших оборонных предприятий республики, сотрудничающих с ними предприятий МСП и научного сообщества.

Главной темой круглого стола стал разбор основных сложностей и успешных кейсов при переходе оборонных предприятий и МСП с выполнения ГОЗ на выпуск гражданской продукции. В том числе участники обсудили, как обеспечить рентабельность и конкурентоспособность региональных заводов в условиях рыночных отношений.

«К 2030 году перед оборонными предприятиями России поставлена задача довести долю гражданской продукции до 50%, к концу текущего года — до 30%. При этом на сегодняшний день большинство заводов Удмуртии, занятых в ГОЗ, уже достигли показателя в 22%. Как основной сопровождающий финансовый партнер предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы видим положительную динамику за 2021-2025 годы — количество предприятий региона, участвующих в ГОЗ, увеличилось за это время в три раза. Среди них множество компаний микробизнеса, перед которыми в обозримом будущем также встанет вопрос переориентации производства»,— рассказал Игорь Кудрявцев.

Главный вывод, к которому пришли участники встречи, — предприятиям ОПК и высокотехнологичным МСП следует сконцентрировать свои усилия на производстве для гражданского сектора наукоемкой, сложной в изготовлении продукции. Рассмотренные в ходе круглого стола успешные кейсы очертили и круг возможных целевых ниш — это атомная энергетика, нефтяной сектор, космическая отрасль, а также производство специализированного медицинского и лабораторного оборудования. Кроме того, участники договорились о регулярном проведении совместных встреч для обмена накопленным опытом, поиска инновационных подходов к производству продукции гражданского назначения и возможностей эффективного взаимодействия.

