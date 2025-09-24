Мэр Ярославля дал старт отопительному сезону

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Ярославле начнется 24 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 24 сентября.

Решение о старте отопительного сезона было принято «в связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях». Контролировать процесс будет заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что 24 сентября отопление начнут давать во всех округах Ярославской области. Процесс запуска и заполнения всех систем может занять до недели.