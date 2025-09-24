Песков: экономика России перестроилась под нужды СВО

Российская экономика во многом перестроилась под нужды СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все потребности фронта покрываются с лихвой.

Господин Песков указал на высказывания в США о том, что экономика России «схлопнется». Он признал, что у России действительно есть проблемы в экономике, которые отягощаются санкциями, однако страна сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность.

«При этом внесен абсолютно сбалансированный бюджет,— сказал представитель президента в эфире радио РБК.— Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме».

В условиях санкций Москва стала успешно перенаправлять потоки энергоресурсов на рынки восточных стран, добавил господин Песков. Рынки европейских государств перестают быть для России премиальными, сказал он.