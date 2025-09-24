В БЦ «Финансовый дом» за 107 млн рублей продают два помещения

В офисном центре «Финансовый дом» по ул. Ленина, 64 на продажу выставлены два помещения. На сайте «Авито» отмечается, что помещения расположены на 4 и 14 этаже известного в Перми здания «с рогами». Стоимость одного кв. м в продаваемых объектах составляет 150 тыс. руб. за кв. м. Продажу активов курирует УК Gold Realty Group.

Площадь на четвертом этаже в 495,9 кв. м оценена продавцом в 74,3 млн руб. В состав актива входят нежилые помещения в холле, кабинеты разной площади, переговорная, кухня, гардеробная, пять санузлов.

Продаваемый лот на 14 этаже здания имеет площадь 217,6 кв. м, помещение разделено на кабинеты, санузлы. Его стоимость составляет 32,6 млн руб.

Административное здание по ул. Ленина, 64, насчитывает 15 этажей и носит название офисный центр «Финансовый дом». По сведениям 2ГИС, в нем размещаются офисы и торговые точки 29 организаций. Как ранее писало интернет-издание 59.ru, этот комплекс был построен в 1970 году управлением «Главзапад¬уралстрой» для своего проектного института «Оргтехстрой». Сейчас деловым центром управляет ТСН «Ленина, 64», зарегистрированное в 2019 году. У здания имеется много собственников. В конце августа стало известно, что на бизнес-центре предлагают установить большой медиафасад. Рекламный экран может разместиться на трех стенах делового комплекса. Такое предложение поступило в ТСН «Ленина, 64». Инициативу представили на августовском собрании собственников помещений центра. Установка медиафасадов может улучшить внешний вид БЦ, претензии к которому неоднократно предъявляли краевые и городские власти.