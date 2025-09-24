Жителя Перми задержали за пропаганду экстремизма

Сотрудники ГУ МВД задержали в Перми жителя микрорайона Гайва, который снимал провокационные видео, угрожая прохожим. Об этом сообщает ТК «Рифей».

На опубликованных в интернете кадрах видно, как он под угрозами заставляет молодого человека извиняться и выкрикивать экстремистские лозунги.

На задержанного составлены административные протоколы за пропаганду экстремистских организаций и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Меру наказания ему определит суд.