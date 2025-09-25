Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Руководитель пермского телецентра покинул должность после 27 лет работы

Директор филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» Игорь Терещенко покинул должность, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Новым руководителем с начала сентября стал Александр Горбунов, ранее занимавший должность заместителя директора.

Фото: ТК Россия 24. Пермь.

Господин Терещенко работал в отрасли телевидения и радиовещания с 1985 года, последовательно занимал должности заместителя начальника, главного инженера, начальника, директора Пермского областного радиотелевизионного передающего центра. В 1998 году он был назначен руководителем ФГУП «ВГТРК» — «Пермский ОРТПЦ», в 2011 году возглавил филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

По данным источников, Игорь Терещенко продолжит работать в филиале на должности советника директора.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр — подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети. Филиал является основным оператором цифрового эфирного и аналогового эфирного телевидения в Пермском крае, а также обеспечивает жителей региона доступом к трем радиостанциям.