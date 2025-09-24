ВС УР оставил в силе приговор бывшему главе минприроды Удмуртии Нестерову

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор бывшему министру природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Александру Нестерову, признанному виновным по делу об организации незаконного строительства банно-гостиничного комплекса на территории Чекеровского заказника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее господина Нестерова осудили за совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий (ч. 2 ст. 286 УК).

Дело бывшего министра 27 июня рассматривал Октябрьский райсуд Ижевска. Судебная инстанция установила, что с августа 2015-го по февраль 2017 года Александр Нестеров, являясь руководителем природного ведомства, из «иной личной заинтересованности» организовал незаконное строительство объекта, который должен был включать в себя гостиницу, гостевые дома и банный комплекс.

Это повлекло, по данным суда, расходование 3,5 млн руб. бюджетных средств, а также нанесло материальный ущерб на 119 тыс. руб. из-за вырубки деревьев. Также был нанесен экологический вред окружающей среде путем уничтожения плодородного слоя почвы, захламления территории и занесения опасного сорняка на земельный участок.

Суд учел добровольное возмещение министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии 119 тыс. руб. имущественного вреда, пожилой возраст и состояние здоровья фигуранта. Бывшего министра признали виновным в совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). Александру Нестерову назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

После этого адвокат Александра Нестерова подал апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии, который сегодня, 24 сентября, оставил приговор предыдущей судебной инстанции в силе.

Напомним, ранее Александру Нестерову вменяли то же самое преступление (ч. 2 ст. 286 УК). Впоследствие уголовное дело было переквалифицировано: бывшего министра обвинили в халатности (ст. 293 УК). В 2023 году Октябрьский райсуд прекратил его, поскольку срок привлечения за данное преступление составляет два года, а совершено оно было в 2015-2017 годах. В августе 2023 года Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию прокуратуры, признал постановление прошлой судебной инстанции законным и оставил его без изменения. После кассационного пересмотра дело было направлено на новое рассмотрение в Октябрьский райсуд Ижевска.

Александр Нестеров занимал пост министра природных ресурсов Удмуртии в 2007-2014 годах. До этого, в 2006-2014 годах, являлся заместителем и первым заместителем главы ведомства. В 1997-2006 годах — главный государственный инспектор—начальник отдела в Государственном контрольном комитете Удмуртии. В 1984-1997 годах господин Нестеров работал в структурах Балезинского леспромозха и «Удмуртлеса». Ему сейчас 66 лет.