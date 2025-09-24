В Новошешминском районе Татарстана при пожаре пострадала женщина

В селе Простые Челны Новошешминского района Татарстана произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадала 63-летняя хозяйка дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание возникло на кухне, огонь охватил часть стен и потолок. Площадь открытого горения составила около 20 кв. м, его оперативно ликвидировали пожарные. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования: женщина оставила без присмотра включенный термопот.

С ожогами тела (30%) пострадавшую госпитализировали в Новошешминскую ЦРБ.

За прошедшие сутки в Татарстане произошло 13 пожаров, 4 из них — в жилом секторе.

