Избирком зарегистрировал депутатов Курганской облдумы нового созыва

Избирательная комиссия Зауралья зарегистрировала 34 депутатов Курганской областной думы VIII созыва. Решение было принято на заседании 24 сентября, сообщает пресс-служба избиркома.

По одномандатным избирательным округам зарегистрированы: Владимир Семенов, Татьяна Хильчук, Дмитрий Фролов, Евгений Сергеев, Роман Романович, Игорь Прозоров, Валерий Порубов, Сергей Нелюбин, Федор Ярославцев, Александр Черняк, Алексей Маркин, Максим Харлов, Александр Обласов, Марат Исламов, Владимир Казаков, Дмитрий Ильтяков, Евгений Кафеев. Все они являются представителями партии «Единая Россия».

По спискам зарегистрированы 12 депутатов от партии власти: Сергей Муратов, Сергей Парышев, Алексей Кубасов, Роман Хохлов, Дмитрий Жуковский, Ольга Баланчук, Вячеслав Немиров, Никита Курбаченков, Вадим Шумков, Олег Попов, Сергей Максимов и Олег Логинов. Также членами регионального парламента стали Павел Вагин от ЛДПР, Виктор Зырянов от КПРФ, Ярослав Климко от «Партии пенсионеров», Ирина Бурулькина от «Справедливой России — За правду» и Даниил Москвин от «Новых людей».

19 депутатов из зарегистрированных уже работали в предыдущем созыве. Первое заседание нового состава запланировано на 30 сентября.